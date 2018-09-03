توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )، فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة. على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الاوسط والجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل الى مترين ونص على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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