عمال الإنقاذ يكافحون فيضانات في جنوبي صربيا وشمالي كوسوفو

يكافح عمال الإنقاذ في جنوب غربي صربيا وشمالي كوسوفو فيضانات جارفة أعقبت هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والطرق.

وارتفع مستوى المياه في أنهار "إيبار" و"راسكا" و"ويست مورافا" و"ليم" ليتجاوز ضفافها وأغرقت المنازل وطرق المرور.

وجرفت فيضانات نهر"راسكا" في نوفي بازار شخصين يوم الخميس، وتم إدراجهما في عداد المفقودين منذ ذلك الوقت.