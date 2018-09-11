تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة , المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مناطق ( حائل ، القصيم، رفحاء، الرياض ,الشرقية) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.