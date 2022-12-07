ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلا

بعد 11 يوما من الحفر، انتشلت فرق الإنقاذ الثلاثاء، الضحية الأخيرة من الركام الناجم عن انهيار أرضي هائل في جزيرة إسكيا الإيطالية ليرتفع عدد الضحايا النهائي إلى 12 قتيلا.

وقال عمدة نابولي إن الضحية هي ماريا تيريزا أركامون البالغة من العمر 31 والتي عثر على جثمانها في منطقة تراكم فيها الكثير من الأنقاض جراء انهيار 26 نوفمبر/ تشرين أول.