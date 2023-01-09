 فيضانات عارمة في ولاية أسترالية وطائرات الجيش تجري عمليات إنقاذ

قال مسؤول يقود جهود إغاثة بولاية أسترالية، إن مروحيات تابعة للجيش نقلت المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب البلاد، مشيرا إلى أن المياه تغطي الأفق بأكمله في بعض المناطق. وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي، جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.