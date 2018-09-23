مقتل ثلاثة أشخاص في تونس بسبب الفيضانات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية نابل التونسية، إضافة إلى تسرب المياه في مناطق سكنية عدة وتعطل حركة السير بالكامل في الولاية ومناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية في تونس، معز تريعة، إن فرق الانقاذ انتشلت ثلاثة جثث جرفتها مياه الأمطار لرجل في منطقة تاكلسة وفتاتين في منطقة بوعرقوب التابعة لولاية نابل.

وتشهد مدن تونسية عدة هطول أمطار غزيرة منذ يومين.