مقتل ثلاثة أشخاص في تونس بسبب الفيضانات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية نابل التونسية، إضافة إلى تسرب المياه في مناطق سكنية عدة وتعطل حركة السير بالكامل في الولاية ومناطق أخرى.
وقال المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية في تونس، معز تريعة، إن فرق الانقاذ انتشلت ثلاثة جثث جرفتها مياه الأمطار لرجل في منطقة تاكلسة وفتاتين في منطقة بوعرقوب التابعة لولاية نابل.
وتشهد مدن تونسية عدة هطول أمطار غزيرة منذ يومين.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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