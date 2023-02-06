هزّة قوية تضرب تركيا وتصل الى أجزاء من سوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين

وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الإثنين.وأكدت مصادر في تركيا، انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد بسبب الزلزال.وأظهرت صور بثتها محطة "تي.آر.تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان، وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.من جانبه، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً قوته 7.7 درجة هز تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات.وبدوره قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مواطنين في العراق وسوريا ولبنان شعروا بارتدادات الزلزال.