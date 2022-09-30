أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد ضحايا إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا، وصل إلى 14 شخصا على الأقل. وقالت السلطات المحلية إن المعلومات عن سقوط ضحايا تأتي من 4 مناطق في الولاية، وإن أعمال الإغاثة لا تزال مستمرة، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع. وتشير بيانات المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير، إلى أن قوة إعصار "إيان" تراجعت، ليتحول إلى عاصفة استوائية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 29 مترا في الثانية. وحسب المعلومات الأخيرة، فإن العاصفة تتجه إلى الشمال الشرقي بسرعة نحو 14 كلم في الساعة. وأسفر إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 2.6 مليون منزل. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن "إعلان كارثة" في ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة من الميزانية الفدرالية.