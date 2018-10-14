كشفت هيونداي عن بعض تفاصيل أداء كونا الكهربائية والتي ستمتلك مدى مبهر يصل إلى 415 كم، وبالمقارنة مع المنافسين مثل شفروليه بولت فهي تقطع 383 كم ونيسان ليف 241 كم بينما هي ضعف المسافة التي تقطعها فورد فوكس الكهربائية بشحنة كهربائية واحدة.

كونا ستمتلك بطارية مصنوعة من الليثيوم بحجم 64 كيلو واط/س، والتي ستمد الطاقة لمحرك قوته 201 حصان و 291 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أن الكروس أوفر الجديدة ستشحن ما يعادل 80% خلال 54 دقيقة بإستخدام الشحن السريع.