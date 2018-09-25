بعد فترة تجريبية بدأت ون بلس بشكل رسمي في ترقية هاتفها الأخير OnePlus 6 إلى أحدث نسخة من نظام أندرويد والمعروفة سلفاً باسم اندرويد الفطيرة 9.0.

الشركة أعلنت أن التحديث سيبدأ بالوصول هوائياً للمستخدمين بدءاً من اليوم حاملاً مع حزمة كبيرة من التحسينات والاصلاحات والمزايا الجديدة بالإضافة إلى أحدث حزمة امنية من قوقل لشهر سبتمبر 2018.

من ناحية النظام سيقدم التحديث واجهة المستخدم الجديدة لنظام اندرويد الفطيرة والتي تدعم التنقل عبر الايماءات كما يجلب التحدي وضع البطارية التكيفي والرموز التعبيرية الجديدة وكافة مزايا اندرويد 9.0 بالإضافة لمزايا مثل وضع الالعاب ووضع عدم الازعاج الجديد.

إذا كنت من ملاك هذا الهاتف يمكنك البدء في البحث عن التحديث الان مع التأكيد بان نسخة الواجهة ستحمل إسم Oxygen OS 9.0 لتتطابق مع رقم النظام هذه المرة.