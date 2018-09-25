بعد فترة تجريبية بدأت ون بلس بشكل رسمي في ترقية هاتفها الأخير OnePlus 6 إلى أحدث نسخة من نظام أندرويد والمعروفة سلفاً باسم اندرويد الفطيرة 9.0.
الشركة أعلنت أن التحديث سيبدأ بالوصول هوائياً للمستخدمين بدءاً من اليوم حاملاً مع حزمة كبيرة من التحسينات والاصلاحات والمزايا الجديدة بالإضافة إلى أحدث حزمة امنية من قوقل لشهر سبتمبر 2018.
من ناحية النظام سيقدم التحديث واجهة المستخدم الجديدة لنظام اندرويد الفطيرة والتي تدعم التنقل عبر الايماءات كما يجلب التحدي وضع البطارية التكيفي والرموز التعبيرية الجديدة وكافة مزايا اندرويد 9.0 بالإضافة لمزايا مثل وضع الالعاب ووضع عدم الازعاج الجديد.
إذا كنت من ملاك هذا الهاتف يمكنك البدء في البحث عن التحديث الان مع التأكيد بان نسخة الواجهة ستحمل إسم Oxygen OS 9.0 لتتطابق مع رقم النظام هذه المرة.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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