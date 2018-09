أعلنت شركة HMD العالمية، الشركة المطوّرة لأجهزة هواتف نوكيا، اليوم عن توفر الهاتف الذكي نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plus في مصر.

يأتي الهاتف الذكي العصري مع تصميم غامر للشاشة المتكاملة، كما يتفرد بتوفيره مزايا إنشاء المحتوى الذكية smart story telling، إلى جانب شاشة مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو ومراسلة الأصدقاء ومتابعة الأخبار على وسائل التواصل الإجتماعي، وبالتالي يساعد هاتف نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plus مستخدميه علي مشاركة القصص بطريقة متفردة. يعتبر نوكيا 6.1 بلس جزءً من عائلة نظام التشغيل آندرويد ون Android One ضمن هواتف نوكيا الذكية.

من جانبه قال تامر الجمل، مدير عام شركة HMD مصر: "محبي هواتف نوكيا في مصر يهتمون بامرين لاغني عنهما في الهواتف الذكية : "الترفية بلا حدود، والتصميم المتميز ". واستلهاما من نجاحاتنا السابقة في هواتف نوكيا 6 (Nokia 6) ونوكيا 6.1 (Nokia 6.1) في السوق المصري، قررنا ان نكرر ذلك، ونحن سعداء بأننا نعطي تجربة المستخدم الأولوية مرة أخرى ونقدم جهازًا باستخدام مقايسنا الدائمة. كما يمتاز هاتف نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plus بالقوة الكافية التي تمكن المستخدم من التفاعل مع أي محتوي أو ألعاب هاتفية بدون الحاجة إلى تقديم اية تنازلات. ومع إطار انحف للشاشة ستبدو جميع المحتويات أكثر سلاسة ووضوحا مما يضفي تجربة تفاعلية سلسة وبدون أية عوائق."

ويأتي الهاتف بتصميم شاشة متكاملة متميز وأداء فائق بتصميم يتبع أعلى معايير الجودة المتوقعة من هواتف نوكيا الذكية، يقدم نوكيا 6.1 بلس (Nokia 6.1 Plus) تجربة مشاهدة مذهلة مع شاشة كبيرة وتصميم هاتف ذكي أكبر، وذلك بفضل شاشته التي تأتي بنسبة عرض إلى إرتفاع 19:9. كما توفر الشاشة العالية الدقة بالكامل +HD التي تأتي بقياس 5.8 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 19:9 وتدرج اللوني بنسبة 96% تجربة مشاهدة نابضة بالحياة، مما يجعل من نوكيا 6.1 بلس (Nokia 6.1 Plus)الهاتف الذكي الأمثل للتمتع بتجارب استعراض محتوى لا مثيل لها. تمّ تصنيع هذا الهاتف الذكي وفق أعلى المعايير المتوقعة من هاتف نوكيا، وبالتالي فإنّ الجهة الأمامية من السطح المنحني الفاخر لهاتف نوكيا 6.1 بلس تأتي مغلفة بزجاج Corning® Gorilla® لتوفير راحة متناهية أثناء حمله على اليد.

ولا يقتصر الأمر على المظهر الأنيق، حيث يحتضن الهاتف الذكي المنصة المتنقلة الحديثة Qualcomm® Snapdragon™ 636، الأسرع بنسبة 40% عن سابقتها، مما يجعل الهاتف الذكي هو الأفضل فيما يتعلق بالبث المباشر والألعاب الإلكترونية على الإنترنت. علاوة على ذلك تقدم المنصة رسومات تعد الأولى في فئتها مقرونة بأداء لا مثيل له في الألعاب الإلكترونية فضلاً عن كفاءة البطارية العالية، وبالتالي فإنه بإمكانك الإستمتاع بمقاطع الفيديو والصوت لفترات أطول. وكافة هذه المزايا المذهلة إلى جانب العتاد المحسّن ومنفذ الشحن السريع USB من النوع- C، ستمكنك من إنشاء وتعديل المحتوى والقيام بمهام متعددة بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى القلق بشأن البطارية وإذا ما كانت ستدوم طوال اليوم.

يضع الهاتف الذكي 6.1 بلس (Nokia 6.1 Plus) مزايا التصوير المتطورة بين يد المستخدم، تعززها الكاميرا الخلفية 16MP/5MP مع مستشعر مزدوج لتقديم حدّة عالية وتفاصيل دقيقة للصور، وبالأمكان أيضاً إضفاء الحيوية على الصور مع ميزة HDR التي توفر حيوية وتناغماً أفضل، مما يخلق شعوراً بعمق أكبر للصور. وبما يقدمه المستشعر الخلفي من عمق، يمكن للمستخدم التقاط صور احترافية باستخدام خاصية blur bokeh، التي يمكن أن تتعدل حتى بعد التقاط الصور.

التقط صوراً مفعمة بالتفاصيل الدقيقة أو صور سلفي فائقة الدقة تماثل الحقيقة مع الكاميرا الأمامية 16MP المتوازنة، وارتقي بميزة #Bothie مع تحسينات الذكاء الإصطناعي على الكاميرتين خلال نفس الوقت، وتعتبر هذه الخاصية هي الأولى من نوعها تتاح على هواتف نوكيا الذكية. استخدم ميزة Dual-Sight المبتكرة للقيام بالبث المباشر عبر #Bothies مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي ولمشاركة جانبي القصة خلال اللحظة. يستخدم هاتف نوكيا 6.1 بلس (Nokia 6.1 Plus) تحسينات الذكاء الإصطناعي ليضفي الحيوية على قصصك باستخدام الفلترات المرحة والأقتعة والشخصيات ثلاثية الأبعاد، ذلك بالإضافة إلى إضاءة الصور الشخصية التي تضفي تأثيرات ضوئية خلابة على الصور.

يعتبر الهاتف الذكي نوكيا 6.1 بلس (Nokia 6.1 Plus) جزءً من عائلة هواتف نوكيا التي تعمل بنظام آندرويد ون Android One، وبالتالي فإنّه يوفر تجارب جوجل Google الذكية والآمنة بصورة مذهلة، كما أنه سيبقى مواكباً لآخر التحديثات على مدى 3 سنوات عبر دفعات التحديثات الأمنية شهرياً، هذا إلى جانب سنتين مضمونتين من تحديثات نظام التشغيل OS بعد إطلاق الجهاز. وكما هو الحال بالنسبة لكافة هواتف نوكيا الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ونAndroid One، فإنها توفر عمر بطارية أطول وسعة تخزين إضافية، وذلك بفضل العدد المحدود من التطبيقات المحملّة مسبقاً في الهاتف. كما ستحصل على أفضل ما يمكن أن يقدمه هاتف ذكي، مع أحدث الخدمات من جوجل، مثل مساعد جوجل Google Assistant وصور جوجل Google Photos التي توفر سعة تخزين لا محدودة للصور العالية الجودة.

كما ستمكنك ميزة آندرويد أوريو آوت أوف ذا بوكس Android Oreo™ out of the box من الإستمتاع بأحدث المزايا التي تشمل عدسة جوجل Google Lens وميزة صورة داخل صورة picture-in-picture لتعدد المهام وميزة التشغيل الفوري Google Play Instant لاستكشاف وتشغيل التطبيقات التي تقدم أقل احتكاك، إلى جانب مزايا توفير طاقة البطارية التي تشمل الحد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية. كما أنه جاهز لنظام Android Pie.

يأتي هاتف نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plus بثلاث خيارات ألوان وهم الأسود اللامع والأبيض اللامع والأزرق اللامع الداكن ، وهو متوفر حاليا بجميع الأسواق المصرية ويبدأ سعره من 4,999 جنيه مصري.