هواوي تعلن عن فتح باب الحجز المسبق لهاتف y9

تفتح هواوي الحجز المسبق لهاتفها الجديد Y9 لعام 2019 من 17 أكتوبر الجاري لـ22 أكتوبر، في مصر وهذا تمهيدا لطرحه بشكل رسمي في الأسواق.

وزودت هواوي سلسلة هواتفها الشبابية Y-Series بتقنيات متطورة تشهدها السلسلة لأول مرة فى تاريخها، حيث تتمثل هذه التقنيات فى خاصية الذكاء الاصطناعي التي تميزت بها هواوي على مدار عام كامل، كونها أول مُصنع هواتف ذكية بالعالم يدعم هواتفه بمثل التقنية الرائدة.

والجيل الثالث من سلسلة Y-Series سيشهد تطور تقني لم يشاهده المستخدم في فئة الهواتف المتوسطة، يتمثل في تجربة التصوير الفوتوغرافي المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي سيراها المستخدمين الشباب في هاتف السلسلة القادم Y9 2019.

سيكون الهاتف هو أول هاتف شبابي يأتي بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة FHD+، بالإضافة الي معالج Kirin 710 الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التصوير الفوتوغرافي من خلال الكاميرات الخلفية المزودة بالهاتف."

وتستند سلسلة Y-Series الشبابية من هواوي على ثلاثة عوامل تستقطب فئة المستخدمين الشباب، وهم: التصميم الانسيابى الأنيق الذي يتمتع بديناميكية بالغة والإمكانيات المتطورة التي يبحث عنها المستخدمين لإتمام مهامهم اليومية بواسطة الهاتف الذكي بكل سلاسة وسهولة والسعر التنافسي الذي يتناسب مع جميع المستهلكين.

كما أن هواوي أصبحت سادس أكبر مستثمر بالعالم فى مجال البحث والتطوير، لأنها تستثمر أكثر من 10% من عائدتها في أعمال البحث ولتطوير، وذلك بعد تدعيم جميع هواتفها بتقنيات مبتكرة التي تفوق توقعات المستخدمين في تلبية مطالبهم واحتياجاتهم في القيام بمهامهم اليومية.