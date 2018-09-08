قامت شركة جوجل الأمريكية، اليوم السبت، بتحديثات تطبيق Google مع إضافة بعض المميزات الجديدة في الإصدار الجديد من التطبيق.

تطبيق جوجل يطلع المستخدمين على المعلومات التي تهمّك، فهو يمكّنك من إيجاد إجابات سريعة على أسئلتك واستعراض اهتماماتك والحصول على المستجدات في المواضيع التي تعني لك. وكلما زاد استخدامك لتطبيق Google، تحسّنت تلقائيًا الخدمة التي يقدّمها لك.

ومن أبرز المميزات الجديدة في التطبيق ما يلي:–

- تم تحسين مظهر صفحة البحث وجوهرها.

- تم تصميم رسومات شعار مبتكرة وجديدة لتجربة الاستخدام داخل التطبيق.

- تم تصميم رسومات شعار مبتكرة وجديدة لتجربة الاستخدام داخل التطبيق.

- تم توفير إمكانية استخدام الإجراءات الصوتية في وضع عدم الاتصال "تشغيل موسيقى أو تشغيل شبكة wifi أو تشغيل ضوء الفلاش" (هذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة فقط).

- يتم فتح صفحات الويب داخل التطبيق مباشرةً.

كما يوفر تطبيق Google مميزات رئيسية مثل تلقّي أخبار وإشعارات حسب اهتماماتك الشخصية، الاطلاع على حالة الطقس والأخبار صباحًا، الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الرياضة والأفلام والأحداث.