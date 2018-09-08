قامت شركة جوجل الأمريكية، اليوم السبت، بتحديثات تطبيق Google مع إضافة بعض المميزات الجديدة في الإصدار الجديد من التطبيق.
تطبيق جوجل يطلع المستخدمين على المعلومات التي تهمّك، فهو يمكّنك من إيجاد إجابات سريعة على أسئلتك واستعراض اهتماماتك والحصول على المستجدات في المواضيع التي تعني لك. وكلما زاد استخدامك لتطبيق Google، تحسّنت تلقائيًا الخدمة التي يقدّمها لك.
ومن أبرز المميزات الجديدة في التطبيق ما يلي:–
- تم تحسين مظهر صفحة البحث وجوهرها.
- تم تصميم رسومات شعار مبتكرة وجديدة لتجربة الاستخدام داخل التطبيق.
- تم تصميم رسومات شعار مبتكرة وجديدة لتجربة الاستخدام داخل التطبيق.
- تم توفير إمكانية استخدام الإجراءات الصوتية في وضع عدم الاتصال "تشغيل موسيقى أو تشغيل شبكة wifi أو تشغيل ضوء الفلاش" (هذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة فقط).
- يتم فتح صفحات الويب داخل التطبيق مباشرةً.
كما يوفر تطبيق Google مميزات رئيسية مثل تلقّي أخبار وإشعارات حسب اهتماماتك الشخصية، الاطلاع على حالة الطقس والأخبار صباحًا، الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الرياضة والأفلام والأحداث.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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