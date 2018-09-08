أتاحت شبكة تويتر ميزة لتطبيق بيريسكوب المملوك لها، وهي عبارة عن إتاحة الفرصة للمستخدمين في بدء البث المباشر صوتيا فقط، من خلال الضغط على زر الميكروفون الجديد الذي سيظهر في التطبيق، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

والفكرة ببساطة تقوم على بدأ البث المباشر صوتيا دون الحاجة للكاميرا وهي ميزة قد يحتاجها البعض للحديث عن عدة أمور، حيث سيمكن للمتابعين الاستماع دون الحاجة للمشاهدة.

والبث الصوتىي المباشر سيعامل مثل معاملة الفيديو من قبل بيريسكوب، حيث سيتمكن المتابعين من التفاعل مع المستخدم بالإعجاب، وسيتمكن من معرفة عدد المتواجدين ومعرفة وقت البث وغيرها من الاحصائيات، مع ملاحظة أن الميزة الجديدة متوفرة لمستخدمين بيريسكوب على منصة iOS بداية من اليوم وستتوفر لمستخدمين أندرويد فى وقت لاحق.

كما وفرت الشبكة عدد من إصلاحات الأخطاء الطفيفة للمستخدمين حول كيفية عرض التطبيقات المختلفة.