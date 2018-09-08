أتاحت شبكة تويتر ميزة لتطبيق بيريسكوب المملوك لها، وهي عبارة عن إتاحة الفرصة للمستخدمين في بدء البث المباشر صوتيا فقط، من خلال الضغط على زر الميكروفون الجديد الذي سيظهر في التطبيق، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
والفكرة ببساطة تقوم على بدأ البث المباشر صوتيا دون الحاجة للكاميرا وهي ميزة قد يحتاجها البعض للحديث عن عدة أمور، حيث سيمكن للمتابعين الاستماع دون الحاجة للمشاهدة.
والبث الصوتىي المباشر سيعامل مثل معاملة الفيديو من قبل بيريسكوب، حيث سيتمكن المتابعين من التفاعل مع المستخدم بالإعجاب، وسيتمكن من معرفة عدد المتواجدين ومعرفة وقت البث وغيرها من الاحصائيات، مع ملاحظة أن الميزة الجديدة متوفرة لمستخدمين بيريسكوب على منصة iOS بداية من اليوم وستتوفر لمستخدمين أندرويد فى وقت لاحق.
كما وفرت الشبكة عدد من إصلاحات الأخطاء الطفيفة للمستخدمين حول كيفية عرض التطبيقات المختلفة.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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