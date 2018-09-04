كشفت شركة موتورولا عن هاتفي One وOne Power في مؤتمر IFA 2018، ولقد وصلت الهواتف مع نظام أندرويد. وعلى الرغم من أن جهاز One يعتبر جهاز جديد تمامًا، فإن جهاز One Power يتشابه كثيرًا مع جهاز Motorola P30 Note من حيث المواصفات والتصميم، ولقد تم إطلاق P30 Note في الصين بكل هدوء.
يحتوي هاتف P30 Note على معالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت او 6 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية إضافة ذاكرة microSD بسعة تصل حتى 128 جيجابايت.
تأتي شاشة الهاتف من نوع LCD ويبلغ حجمها 6.2 بوصة، كما انها مزودة بنسبة ارتفاع هائلة تبلغ 18.7: 9، وتبلغ دقتها 2246 × 1080 بكسل، هذا وبالإضافة إلى وجود نتوء بأعلى الشاشة.
نحن نعلم بالفعل أن هاتف One Power يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 16 + 5 ميجابكسل من الخلف، ولكن كشف الموقع الصيني عن تفاصيل أكثر حول إعداد الكاميرا، فيأتي المستشعر الأساسي بفتحة عدسة f/1.8، في حين تحتوي العدسة الثانوية على وضع بوكيه مع فتحة f/2.2، كما يوجد أيضًا فلاش LED.
تأتي الكاميرا الامامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، واهم ما يميزها هو انها تدعم بعض ميزات التجميل مع الذكاء الاصطناعي. يتضمن الهاتف أيضًا مستشعر لبصمة الاصبع في الجزء الخلفي.
يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد أوريو مع واجهة مستخدم ZUI 4.0، كما انه يتوفر مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
يأتي الهاتف بسُمك 156 × 76 × 8.4 ملم، ووزن 198 جرام. ويبلغ سعر النسخة ذات 4 جيجابايت/64 جيجابايت حوالي 292 دولار، بينما تأتي النسخة ذات 6 جيجابايت/64 جيجابايت بسعر 335 دولار.
GMT 23:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمايكروسوفت تطلق التحديث الجديد لـ"ويندوز 10"
GMT 23:27 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرسائق تاكسي يسرب صورة جديدة لهاتف جوجل المقبل
GMT 23:21 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر"OPPO" تستعد لطرح هاتف Find X في إفريقيا والشرق الأوسط
GMT 23:15 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرسامسونج تسعى للتعاون مع "جوجل" لتطوير الذكاء الاصطناعي في Bixby
GMT 23:14 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرهواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد "كيرين 980" بمعرض إيفا برلين 2018
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك