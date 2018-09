كشفت شركة موتورولا عن هاتفي One وOne Power في مؤتمر IFA 2018، ولقد وصلت الهواتف مع نظام أندرويد. وعلى الرغم من أن جهاز One يعتبر جهاز جديد تمامًا، فإن جهاز One Power يتشابه كثيرًا مع جهاز Motorola P30 Note من حيث المواصفات والتصميم، ولقد تم إطلاق P30 Note في الصين بكل هدوء.

يحتوي هاتف P30 Note على معالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت او 6 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية إضافة ذاكرة microSD بسعة تصل حتى 128 جيجابايت.

تأتي شاشة الهاتف من نوع LCD ويبلغ حجمها 6.2 بوصة، كما انها مزودة بنسبة ارتفاع هائلة تبلغ 18.7: 9، وتبلغ دقتها 2246 × 1080 بكسل، هذا وبالإضافة إلى وجود نتوء بأعلى الشاشة.

نحن نعلم بالفعل أن هاتف One Power يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 16 + 5 ميجابكسل من الخلف، ولكن كشف الموقع الصيني عن تفاصيل أكثر حول إعداد الكاميرا، فيأتي المستشعر الأساسي بفتحة عدسة f/1.8، في حين تحتوي العدسة الثانوية على وضع بوكيه مع فتحة f/2.2، كما يوجد أيضًا فلاش LED.

تأتي الكاميرا الامامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، واهم ما يميزها هو انها تدعم بعض ميزات التجميل مع الذكاء الاصطناعي. يتضمن الهاتف أيضًا مستشعر لبصمة الاصبع في الجزء الخلفي.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد أوريو مع واجهة مستخدم ZUI 4.0، كما انه يتوفر مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بسُمك 156 × 76 × 8.4 ملم، ووزن 198 جرام. ويبلغ سعر النسخة ذات 4 جيجابايت/64 جيجابايت حوالي 292 دولار، بينما تأتي النسخة ذات 6 جيجابايت/64 جيجابايت بسعر 335 دولار.