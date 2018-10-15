مزايا تحديث متصفح كروم على منصة أندرويد

حصل متصفح كروم على منصة الأندرويد، على تحديث جديد وفر العديد من المزايا، لاكتشاف المحتوى بشكل أسرع من جانب المستخدمين، وفقا لموقع هندي شهير.

وبدأت شركة جوجل تغيير تصميم الواجهة في التطبيق، لإضافة عدد من المزايا، وعلى رأسها الوصول السريع أيضاً إلى المتصفح، التي ستمكن المستخدم من الاتصال السريع بالمواقع المفضلة إليه.

كذلك فمن المنتظر أن توفر واجهة المستخدم الجديدة تجربة مميزة لاستكشاف المحتوى الذي يتوافق مع اهتمامات المستخدم على التطبيق، لكن لا تتوفر هذه المميزات الجديدة للتجربة سوى في مناطق محددة، كما لم تحدد عملاق البحث موعد إطلاق هذا التحديث لكل المستخدمين حول العالم.