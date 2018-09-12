سكايب تبدأ باختبار ميزة sms connect على أندرويد

ستسمح مايكروسوفت قريبًا لمستخدمي سكايب بتلقي رسائل نصية على أندرويد تستند أساسًا على جهاز حاسوب المستخدم، بمعنى آخر مزامنة التطبيق بين أندرويد والحاسوب بهدف تلقي الرسائل النصية والتعامل معها مباشرة من الحاسوب، وقد حملت هذه الميزة اسم “SMS Connect” مع الإشارة اعتبارًا من اليوم متاحة لمستخدمي Skype Insider.

بدوره ستُتيح ميزة SMS Connect للمستخدمين إقران أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز أو Mac مع هواتفهم من أجل البدء في الحصول على محادثات SMS إلى سطح المكتب، بالتالي لن يضطر المستخدم من فتح الهاتف لقراءة رسالة نصية أو الرد عليها حيث سيكون بإمكانكه القيام بالعمليتين من سطح المكتب، وحتى تلقي محتوى MMS والبدء في محادثة جديدة.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعليك النقر على صورة ملفك الشخصي في تطبيق سكايب على اندرويد، والتوجّه إلى الاعدادات ومن ثم المراسلة وصولًا الى خيار SMS وأخيرًا تمكين ميزة SMS Connect، وهذا كل شيء.