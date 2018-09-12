سكايب تبدأ باختبار ميزة sms connect على أندرويد

ستسمح مايكروسوفت قريبًا لمستخدمي سكايب بتلقي رسائل نصية على أندرويد تستند أساسًا على جهاز حاسوب المستخدم، بمعنى آخر مزامنة التطبيق بين أندرويد والحاسوب بهدف تلقي الرسائل النصية والتعامل معها مباشرة من الحاسوب، وقد حملت هذه الميزة اسم “SMS Connect” مع الإشارة اعتبارًا من اليوم متاحة لمستخدمي Skype Insider.
بدوره ستُتيح ميزة SMS Connect للمستخدمين إقران أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز أو Mac مع هواتفهم من أجل البدء في الحصول على محادثات SMS إلى سطح المكتب، بالتالي لن يضطر المستخدم من فتح الهاتف لقراءة رسالة نصية أو الرد عليها حيث سيكون بإمكانكه القيام بالعمليتين من سطح المكتب، وحتى تلقي محتوى MMS والبدء في محادثة جديدة.
فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعليك النقر على صورة ملفك الشخصي في تطبيق سكايب على اندرويد، والتوجّه إلى الاعدادات ومن ثم المراسلة وصولًا الى خيار SMS وأخيرًا تمكين ميزة SMS Connect، وهذا كل شيء.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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