

انضمت شركة «ميرال» المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي وجزيرة ياس إلى جهود مايكروسوفت نحو العالم الرقمي، بهدف إعادة تشكيل الصناعة العالمية للترفيه والضيافة وستقدم من خلال اعتماد تقنيات مايكروسوفت الرئيسية تجارب ضيافة مبتكرة.

وقال المهندس محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال «تتمثل رؤيتنا في تحويل جزيرة ياس إلى وجهة عالمية كبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة عدد الزوار سنوياً إلى 48 مليون زائر بحلول 2020».