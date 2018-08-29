انضمت شركة «ميرال» المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي وجزيرة ياس إلى جهود مايكروسوفت نحو العالم الرقمي، بهدف إعادة تشكيل الصناعة العالمية للترفيه والضيافة وستقدم من خلال اعتماد تقنيات مايكروسوفت الرئيسية تجارب ضيافة مبتكرة.
وقال المهندس محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال «تتمثل رؤيتنا في تحويل جزيرة ياس إلى وجهة عالمية كبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة عدد الزوار سنوياً إلى 48 مليون زائر بحلول 2020».
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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