هواتف الأيفون المقبلة ستكون مقاومة للخدش والانحناء والكسر

كشف طلب براءة الاختراع المقدم إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية فى مارس 2017 أن شركة أبل تطور تقنية مقاومة للتآكل مخصصة للهواتف الذكية، يمكنها حماية الجهاز من الخدوش والكسر.
ووفقا لموقع BGR الأمريكى، يذكر طلب البراءة تطوير الشركة الأمريكية طبقة خارجية صلبة ذات طبقة وسيطة بين الركيزة المعدنية والطلاء الخارجى، يمكن أن تكون الأخيرة مصنوعة من مادة السيراميك أو مادة صلبة من الكربون، وتتمتع بصلابة الماس.
وسيكون للطبقة الخارجية سمك يتراوح بين 0.5 ميكرومتر وحوالى 3 ميكرومتر، وستكون أكثر صلابة من الطبقة المتوسطة، والتى سيتراوح سمكها بين 8 ميكرومتر و 30 ميكرومتر.
وتحمل براءة الاختراع اسم "التشطيبات السطحية المقاومة للتآكل على أسطح المعادن على حاويات معدنية" ووفقًا للوثيقة، والتى توفر طلاءات محسنة مقاومة للتآكل.
وتنص براءة الاختراع على ما يلى: "يمكن أيضاً استخدام الطلاء المقاوم للتآكل لتوفير جودة تجميلية، فعلى سبيل المثال، فى بعض الحالات، يكون الطلاء المقاوم للتآكل ذو تشطيب عالى اللمعان، وفى بعض الحالات، يكون للطلاء المقاوم للتآكل لون أسود لامع، لذا ، فإن الطلاء المقاوم للطلاء مناسب تمامًا لتوفير أسطح جذابة وجذابة للمستهلكين للمنتجات التى قد تتعرض لمجموعة كبيرة من المواد اليومية مثل الفولاذ وغيرها على سبيل المثال".
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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