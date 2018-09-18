هواتف الأيفون المقبلة ستكون مقاومة للخدش والانحناء والكسر

كشف طلب براءة الاختراع المقدم إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية فى مارس 2017 أن شركة أبل تطور تقنية مقاومة للتآكل مخصصة للهواتف الذكية، يمكنها حماية الجهاز من الخدوش والكسر.

ووفقا لموقع BGR الأمريكى، يذكر طلب البراءة تطوير الشركة الأمريكية طبقة خارجية صلبة ذات طبقة وسيطة بين الركيزة المعدنية والطلاء الخارجى، يمكن أن تكون الأخيرة مصنوعة من مادة السيراميك أو مادة صلبة من الكربون، وتتمتع بصلابة الماس.

وسيكون للطبقة الخارجية سمك يتراوح بين 0.5 ميكرومتر وحوالى 3 ميكرومتر، وستكون أكثر صلابة من الطبقة المتوسطة، والتى سيتراوح سمكها بين 8 ميكرومتر و 30 ميكرومتر.

وتحمل براءة الاختراع اسم "التشطيبات السطحية المقاومة للتآكل على أسطح المعادن على حاويات معدنية" ووفقًا للوثيقة، والتى توفر طلاءات محسنة مقاومة للتآكل.

وتنص براءة الاختراع على ما يلى: "يمكن أيضاً استخدام الطلاء المقاوم للتآكل لتوفير جودة تجميلية، فعلى سبيل المثال، فى بعض الحالات، يكون الطلاء المقاوم للتآكل ذو تشطيب عالى اللمعان، وفى بعض الحالات، يكون للطلاء المقاوم للتآكل لون أسود لامع، لذا ، فإن الطلاء المقاوم للطلاء مناسب تمامًا لتوفير أسطح جذابة وجذابة للمستهلكين للمنتجات التى قد تتعرض لمجموعة كبيرة من المواد اليومية مثل الفولاذ وغيرها على سبيل المثال".