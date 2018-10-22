لا يعد مشاركة موقعك مع تطبيقات الخرائط أمرًا جديدًا، وعادةً ما تكون هذه ميزة ثابتة في الغالب وتعني أنك تشارك موقعك الحالي فقط، وإذا قمت بمغادرته، فلن يتم تحديثه. ومع ذلك، فالخبر السار لمستخدمي iOS هو أنه إذا كنت تريد طريقة أكثر ديناميكية لمشاركة موقعك، فقد تم تحديث تطبيق Google Maps للقيام بذلك.

كانت الميزة متوفرة مسبقًا على نظام الأندرويد ولكن الآن مع تحديث إصدار iOS من التطبيق، سيتمكن مستخدمو iOS من مشاركة موقعهم الذي سيتم تحديثه في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مشاركة الموقع المقدر للوصول. هذا يعني أنه إذا كنت تريد السماح للأشخاص بمعرفة مكانك والوقت الذي قد تصل فيه، فيجب أن توفر هذه الميزة للمستخدمين طريقة أكثر دقة.

ووفقا لشركة جوجل، فمن الممكن إستخدام ذلك عبر العديد من منصات المراسلة أيضًا بحيث صرحت الشركة بالقول: "تحديث اليوم يتيح أيضًا المشاركة عبر العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Facebook Messenger و Line و WhatsApp والمزيد. لذا، يمكنك التواصل مع الأصدقاء على الأنظمة الأساسية التي تفضلها. بمجرد انتهاء رحلتك، ستتوقف تلقائيًا عن مشاركة موقعك".

يجب أن تكون هذه الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي iOS لذا تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google Maps، وينبغي أن تكون هذه الميزة جيدة جدًا.