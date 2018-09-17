ون بلس تعمل على تطوير تلفزيونها الخاص

كشف المدير التنفيذي بيتى لو عن عمل شركة ون بلس على تطوير جهاز تلفزيون في الوقت الحالي.

ونشر لو في منتديات الشركة مدونة يقول فيها “نحن نريد أخذ البيئة المنزلية لمرحلة أخرى من الذكاء.” وأضاف “لعمل ذلك، علينا تطوير وبناء منتج أخر بتصميم ون بلس، مع تجربة صورة وصوت رائدة، لربط المنزل بكل سلاسة. ونستطيع تسميته OnePlus TV.”

وعلى الرغم من عدم توضيح الكثير حول OnePlus TV، إلا أنه كما يبدو ستقوم الشركة بتطوير تلفزيون ذكي ليكون منصة لربط المنتجات الذكية في المنزل عن طريق المساعدات الصوتية غالبًا، ليوفر للمستخدمين وضوح بالصورة والصوت للمشاهدة ومتحدث منزلي في آن واحد.