ون بلس تعمل على تطوير تلفزيونها الخاص

كشف المدير التنفيذي بيتى لو عن عمل شركة ون بلس على تطوير جهاز تلفزيون في الوقت الحالي.
ونشر لو في منتديات الشركة مدونة يقول فيها “نحن نريد أخذ البيئة المنزلية لمرحلة أخرى من الذكاء.” وأضاف “لعمل ذلك، علينا تطوير وبناء منتج أخر بتصميم ون بلس، مع تجربة صورة وصوت رائدة، لربط المنزل بكل سلاسة. ونستطيع تسميته OnePlus TV.”
وعلى الرغم من عدم توضيح الكثير حول OnePlus TV، إلا أنه كما يبدو ستقوم الشركة بتطوير تلفزيون ذكي ليكون منصة لربط المنتجات الذكية في المنزل عن طريق المساعدات الصوتية غالبًا، ليوفر للمستخدمين وضوح بالصورة والصوت للمشاهدة ومتحدث منزلي في آن واحد.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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