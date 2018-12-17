يوتيوب يحذف ملايين المقاطع والقنوات والتعليقات المخالفة

كشفت شركة جوجل عن تقرير الشفافية الربعي الجديد لخدمة يوتيوب التي أظهرت فيها حربها المتواصلة على المحتوى المخالف لسياساتها سواء كانت قنوات أو مقاطع أو تعليقات وغيرها.

وأوضح التقرير الذي يغطي الربع الثالث ما بين يوليو وسبتمبر أن يوتيوب حذفت 7.8 مليون مقطع فيديو و 1.7 مليون قناة و أكثر من 224 مليون تعليق، والقسم الأكبر من هذا الحذف تم بطريقة آلية بفضل تقنيات تعلم الآلة التي تطبقها.

وأشارت يوتيوب إلى أن ن 81% من المقاطع المخالفة اكتشفتها أنظمة الشركة الآلية و حوالي 75% منها يتم اكتشافها بمجرد نشرها تقريباً وقبل أن تحصل على أية مشاهدة حتى. ومعظم القنوات التي تم حذفها كانت لاسباب السبام والاعلانات المزعجة، وحوالي 13% من القنوات المحذوفة لنشرها محتوى إباحي. وبصورة عامة هناك أكثر من 50 مليون مقطع فيديو تم حذفه بسبب إلغاء الحساب المنشئ له لارتباط بنشر محتوى مخالف.

التعرف الآلي على مخالفات بنود استخدام يوتيوب ينجح بصورة أكبر في التعليقات حيث أن 99.5% من التعليقات المخالفة المحذوفة تم اكتشافها آلياً بدون الإبلاغ عنها من المستخدمين البشر.

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