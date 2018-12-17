أطلقت "واتساب" رسميا ميزة صورة داخل صورة "picture-in-picture" أو ما تُعرف باختصار "PIP" لنظام تشغيل أندرويد.

بينما استفاد مستخدمي النظام الآخر iOS من هذه الميزة مع بداية العام الحالي، لينتظر مستخدمي أندرويد عام كامل لتجربة هذه الميزة، ونحن دائمًا ما نقول تأتي متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا.

عمومًا مع هذه الميزة ستتمكّن كمستخدم واتس آب من تشغيل مقاطع الفيديو المُرسلة إليك من داخل واتس آب نفسه بدون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، فمثلًا أرسل إليك أحدهم رابط فيديو من يوتيوب أو من فيسبوك، مباشرة يمكنك مشاهدته واستكمال محادثتك معه بدون أي مشاكل تُذكر.

وصل تحديث واتساب بشكل تدريجي للمستخدمين، في حالة عدم وصوله لك انتظر أيام أخرى.

معلومات عن واتساب":

واتساب "WhatsApp" هو تطبيق تراسل فوري محتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط.

تأسس WhatsApp في عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضاً)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

ويتنافس WhatsApp مع عدد من خدمات الرسائل الآسيوية مثل KakaoTalk وLINE وWeChat، وتم إرسال عشر مليارات رسالة يومية على ال WhatsApp في 2012. كما زادت مليارين في نيسان 2012 ومليار في أكتوبر الماضي، وأعلنت WhatsApp على تويتر يوم 13 من يونيو 2013 أن سجلاتهم اليومية الجديدة وصلت إلى 27 مليار رسالة، وقامت شركة الفيس بوك بشراء الواتس آب في 19 فبراير من العام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي.

والواتس آب متاح لكل من آي فون وبلاك بيري وأندرويد وسمبييان وويندوز فون 7 فقط، وعلى آي باد بصورة غير رسمية، ويتزامن مع جهات الاتصال في الهاتف، ولذلك لا يحتاج المستخدم لإضافة الأسماء في سجل منفصل.

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