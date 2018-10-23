واتساب يضيف ميزة جديدة لتشغيل الرسائل الصوتية تلقائيا

أعلن تطبيق واتساب عن تحديث جديد على هواتف أيفون، للاستفادة الكاملة من دقة شاشة هاتف iPhone XS Max ، مما يساهم فى عرض المزيد من المحتوى على الشاشة بشكل أفضل، فالتطبيقات التى لم يتم تحسينها بدقة هاتف أبل الجديد، الذى تصل إلى 2688 × 1242 ترجع إلى مقاييس iPhone X و XS ، مما يعنى أنها لا تستطيع عرض المحتوى بقدر الدقة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، يساهم تحديث واتساب الجديد أيضًا فى تحسين التطبيق لجهاز iPhone XR ، الذى يتمتع بنفس الدقة المنطقية التى يتمتع بها XS Max، وبكثافة أقل.

ميزة جديدة أخرى يقدمها تحديث واتساب الأخير هى التشغيل المستمر للرسائل الصوتية، على سبيل المثال، إذا تلقيت عددًا من الرسائل الصوتية، فسيتم تشغيلهما واحدة تلو الأخرى دون الحاجة إلى الضغط على "تشغيل" لكل منهما.