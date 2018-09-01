هذا ما فعلته أبل لحل المشكلة الموجودة بهواتف أيفون 8

قررت شركة "أبل" استبدال هواتف أيفون 8 بعد اكتشاف عيب بعدد قليل من أجهزتها، ووفقًا للفحوصات الشركة فإن الأجهزة في أستراليا والصين وهونج كونج والهند واليابان وماكاو ونيوزيلندا والولايات المتحدة قد تعرضت للمشكلة.

ومثل معظم برامج إصلاح أبل الأخرى، ستحتاج إلى إدخال رقمك التسلسلى "سيريال نمبر" بموقع الشركة الرسمى، لمعرفة ما إذا كان هاتفك ضمن برنامج الاصلاح، وكالعادة يجب إصلاح الأجهزة التى بها أى تلف مادى مثل كسر الشاشة قبل إرسالها للشركة.

وأكدت الشركة أن الإصلاح سيكون مجانيًا طالما أن جهاز iPhone 8 الخاص بك فى حالة جيدة، ولم تذكر أبل ما إذا كانت المشكلة تؤثر على هاتف iPhone 8 Plus فى الوقت الحالى أم لا، لكن سيكون البرنامج متاحًا لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد الشراء الأصلى للجهاز.