هذا ما فعلته أبل لحل المشكلة الموجودة بهواتف أيفون 8

قررت شركة "أبل" استبدال هواتف أيفون 8 بعد اكتشاف عيب بعدد قليل من أجهزتها، ووفقًا للفحوصات الشركة فإن الأجهزة في أستراليا والصين وهونج كونج والهند واليابان وماكاو ونيوزيلندا والولايات المتحدة قد تعرضت للمشكلة.
ومثل معظم برامج إصلاح أبل الأخرى، ستحتاج إلى إدخال رقمك التسلسلى "سيريال نمبر" بموقع الشركة الرسمى، لمعرفة ما إذا كان هاتفك ضمن برنامج الاصلاح، وكالعادة يجب إصلاح الأجهزة التى بها أى تلف مادى مثل كسر الشاشة قبل إرسالها للشركة.
وأكدت الشركة أن الإصلاح سيكون مجانيًا طالما أن جهاز iPhone 8 الخاص بك فى حالة جيدة، ولم تذكر أبل ما إذا كانت المشكلة تؤثر على هاتف iPhone 8 Plus فى الوقت الحالى أم لا، لكن سيكون البرنامج متاحًا لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد الشراء الأصلى للجهاز.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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