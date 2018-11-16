ثغرة خطيرة فى iphone x تسمح للقراصنة بسرقة الصور المحذوفة

اكتشف باحثان أمنيان ثغرة أمنية في هواتف آي فون تسمح للقراصنة بالوصول إلى الصور المحذوفة، وذلك بسبب ضعف في الإصدار العام الحالي من متصفح الويب سفاري، واستغلا هذا العيب لاختراق الهاتف، وأبلغا أبل بالثغرة.

واستفاد الباحثان في مسابقة Mobile Pwn2Own، بالعاصمة اليابانية طوكيو، بشكل ناجح من استغلال غير معروف سابقاً سمح لهما باستخراج صورة حُذفت من الهاتف العامل بنظام iOS 12.1 الأحدث، وحصلا في المقابل على مكافأة بـ 50 ألف دولار، ويمكن للاستغلال استرداد معلومات أخرى غير الصور.

وتوجد الثغرة في ما يعرف باسم المحول البرمجي JIT، وهو عبارة عن برنامج يحول الملفات المصدرية أثناء تشغيل البرنامج إلى أوامر يفهمها الجهاز وينفذها مباشرة بما يناسب بنية الجهاز الذي يستهدفه البرنامج.

ووجد المخترقون طريقة لاستغلال المحول البرمجي JIT بهجوم على نقطة وصول واي فاي خبيثة، وأوضح الباحثان أن هذا السيناريو قابل للتنفيذ ضمن العديد من الأماكن مثل المقاهي.

تجدر الإشارة إلى أن أبل ليست الوحيدة التي تعاني من هذه الثغرة، إذ أمكن استخدام نفس الاستغلال في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، بما فيها سامسونغ الأحدث غالاكسي إس 9 وشاومي مي 6.