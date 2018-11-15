مستخدم يشتكى من اشتعال النيران فى هاتف آيفون x وأبل تحقق

تعرض أحد مستخدمى هاتف آيفون X لصدمة بعد أن ارتفعت درجة حرارة جهازه بشكل كبير وتصاعد الدخان منه، وأبلغ "راحل محمد" مقيم فى واشنطن، شركة أبل على تويتر بهذه المشكلة، وشارك عدة صور للهاتف المحروق، وطلبت منه الشركة إرسال جهازه لفحصه.

وقال محمد إن هاتفه iPhone X أصبح ساخنًا فجأة بعد تثبيت تحديث iOS 12.1 على الجهاز، وأوضح أنه اشترى الهاتف فى أوائل يناير الماضى، وكان يستخدمه بشكل طبيعى، وعندما ثبت التحديث الجديد، قام بتوصيل الهاتف بالشاحن، وبعد أن قام بفصل الهاتف عن الشاحن وحاول التقاطه، كان ساخنا للغاية ما أجبره على إسقاطه على الفور، وبعد فترة وجيزة، بدأ هاتف iPhone X فى إصدار دخان، وبعدها اشتعلت النيران.

وتظهر عدة صور تمت مشاركتها على تويتر الضرر الذى لحق بجهاز iPhone X، ويبدو أن هناك زجاج ممزق على اللوحة الخلفية للهاتف، بالإضافة إلى علامات حروق على الشاشة الأمامية.

وتكهن البعض بأن هذه المشكلة قد تكون ناتجة عن خلل فى بطارية الليثيوم الخاصة بجهاز آيفون X، لكن أبل تقول إنها ليست مشكلة عامة، وبالفعل لم تكن هناك تقارير سابقة عن ارتفاع درجة حرارة البطاريات فى جهاز iPhone X.