مارك زوكربيرج يأمر مديرى فيس بوك باستخدام هواتف أندرويد بدلا من آيفون

كشف تقرير حديث من صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" أمر فريق الإدارة الخاص به بالبدء فى استخدام هواتف أندرويد فقط بدلا من آيفون، وذلك بعد أن أدلى الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" بتصريحات عامة حول فضيحة Cambridge Analytica التى تسرب فيها بيانات ملايين من المستخدمين لشركة الاستشارات السياسية.

وقال "كوك" فى إشارة إلى الفضيحة فى مقابلة على موقع "إم إس إن بى سى": "الخصوصية حق من حقوق الإنسان. إنها حرية مدنية".

وبعد هذه التعليقات، ذكرت التقارير أن "زوكربيرج" أخبر المديرين التنفيذيين فى فيس بوك باستخدام هواتف أندرويد فقط لأن نظام التشغيل التابع لجوجل يتم استخدامه بمعدل أعلى فى جميع أنحاء العالم من نظام تشغيل IOS من أبل، وليس من الواضح ما إذا كان فريق إدارة فيس بوك قد انتقل بالفعل إلى هواتف أندرويد.

وتعرض "فيس بوك" للتدقيق لممارساته المتعلقة بالخصوصية بعد أن نشرت صحيفة "جارديان" و"نيويورك تايمز" تقارير عن كيفية قيام كامبريدج أناليتيكا، وهى شركة استشارية رقمية استأجرتها حملة ترامب الرئاسية، للحصول على التفاصيل الشخصية من 87 مليون مستخدم لفيس بوك دون إذن منهم.

من ناحية أخرى، تقول أبل باستمرار إنها من كبار ضامنى الخصوصية للمستخدمين، حتى أن "كوك" قد حذر، فى مقابلات متعددة، من مخاطر وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من الخدمات المجانية عبر الإنترنت.