كشفت شركة جوجل أنها تمكنت من منع أكثر من مليون تطبيق أندرويد من الوصول إلى متجر التطبيقات التابع لها "بلاى ستور"، حيث كانت هذه التطبيقات تعانى من مشاكل أمنية خطيرة، فيما بررت جوجل ذلك بأن أمن المستخدمين يعتبر ضمن أولوياتها الرئيسية، الأمر الذى يجعلها تعمل مع المطورين لمنع تطبيقاتهم من الوصول للمتجر عند وجود مشاكل تتعلق بالأمان.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى، فقد أوضحت جوجل أن برنامج تحسين أمان التطبيقات الخاص بها، قد ساعد أكثر من 300 ألف من مطورى التطبيقات على إصلاح المشكلات ضمن تطبيقاتهم، حيث يتواجد هذا البرنامج منذ خمس سنوات تقريبًا، ويهدف إلى مساعدة مطورى تطبيقات أندرويد على توفير تطبيقات لا تمتلك أى نقاط ضعف معروفة.

وساعد هذا البرنامج خلال 5 سنوات أكثر من 300 ألف مطور لإصلاح أكثر من مليون تطبيق على "بلاى ستور"، كما ساعد البرنامج فى عام 2018 وحده أكثر من 30 ألف مطور على إصلاح أكثر من 75 ألف تطبيق.

وتقول جوجل إن البرنامج يغطى نطاقا واسعا من المشكلات المتعلقة بتطبيقات أندرويد، بما فى ذلك مشكلات الأمان داخل بعض الإصدارات، إضافة إلى التحقق من شهادة TLS/SSL غير الآمنة وتقديم تعليقات للمطورين من أجل حل المشكلة، فيما تعمل شركة جوجل فى الوقت الحالى على تحسين البرنامج، إذ نشرت فى عام 2018 تحذيرات جديدة تتضمن ست فئات من الثغرات الأمنية.