ابتكر علماء من جامعة هارفارد بالتعاون مع شركة جوجل طريقة للتنبؤ بأماكن حدوث الزلازل، باستخدام شبكة ذكاء اصطناعى مدربة، وقام الباحثون بتغذية الشبكة ببيانات زلازل تاريخية، وصل عددها إلى 131000 زوج من الهزات الارتدادية، وتمكنت الشبكة من التنبؤ بشكل أكثر دقة من الطرق السابقة، ويرجع ذلك إلى أن طريقة الذكاء الاصطناعى تأخذ عدة جوانب فى عين الاعتبار عند التنبؤ بالزلازل.



ويشير العلماء إلى أن دراستهم تحسب فقط نوعًا واحدًا من الهزات الارتدادية التى تحدث عند إجراء التنبؤات، وقال أحد الباحثون: "إن مجموعة التغيرات الثابتة فى الإجهاد تؤدى إلى توزيع مكانى لهزات ارتدادية تختلف عن النمط الذى يسببه تغير الإجهاد الساكن وحده".

وفى ورقة نشرت فى مجلة "نيتشر" هذا الأسبوع، أظهر الباحثون كيف يمكن للتعلم العميق أن يساعد فى التنبؤ بالأماكن اللاحقة أكثر موثوقية من النماذج الموجودة، وعلى الرغم من أن هذا النموذج يحتاج لمزيد من التدريب والتطوير، فهو يقدم نظرة متفائلة فى قدرة العلماء على التنبؤ بالهزات الأرضية.