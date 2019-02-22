الصين تكشف عن أول مذيعة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعى

أعلنت الصين عن إطلاق أول مذيعة أخبار فى العالم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى، والتى تعد الثالثة فى عالم المذيعين الآليين، بعد إطلاق اثنين تم الإعلان عنهما من قبل.

ووفقا لما نشرته "روسيا اليوم"، فتعمل المذيعة الآلية الأولى لصالح وكالة الأنباء الصينية شينخوا، وهى من صناعة الوكالة نفسها بالتعاون مع محرك سوجو للبحث، وتم إطلاق اسم "شين خيومينج" عليها، وتم إعداداها وبرمجتها تماما لتكون مذيعة اخبار مثالية

ولدى المذيعة الذكية القدرة على التحدث أمام الكاميرات وتحديد موقعها والاستدارة وفقا لتغير الكاميرات خلال النشرات الأخبارية مثلما يفعل المذيعين الحقيقيين.

وقبل تطوير المذيعة المزودة بالذكاء الصناعى، كشفت الوكالة الصينية عن زوج من المذيعين الآليين الذكور فى نوفمبر الماضى، أحدهما يتحدث الإنجليزية والآخر اللغة الصينية.