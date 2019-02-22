ناسا تتمكن من رصد صوت غير مألوف فى المريخ

رصدت أجهزة تسجيل فضائية تابعة لوكالة ناسا خلال الأيام الماضية أصوات غير مألوفة على كوكب المريخ، حيث تم رصد هذا الصوت بواسطة مركبة "روفر".

ووفقاً لموقع "Forbes" فإن الصوت استمر إلى ما يقرب من 100 ثانية، فيما توقع "دون بانفيلد" عالم الفلك بجامعة كورنيل الامريكية أن يكون نيزك على سطح المريخ أثار تهيج للغلاف الغازى للكوكب هو السبب فى صدور الصوت.

وأشار إلى انه حتى الآن لم يتم تحديد بُعد مصدر الصوت، ولكنه يؤكد على انه قريبا سوف يقيم دراسة قريبا بخصوص هذا الشأن، ويشار إلى ان الهدف الرئيسى من وضع روفر على أرض المريخ هو دراسة مكونات تربة الكوكب وقياس درجة الحرارة على سطحه وتسجيل اهتزازات التربة.