أبل تزيل تطبيقا يروج للحفلات السرية أثناء جائحة كورونا

سحبت شركة أبل تطبيق iOS يسمى "Vybe Together"، الذى يروج لحفلات خاصة أثناء جائحة COVID-19 على متجر تطبيقات أبل، وتم حظر حسابه أيضا على تيك توك، وألغى معظم تواجده عبر الإنترنت، حيث أخبر منشئو التطبيق The Verge، أن أبل هي من إزالته من متجر التطبيقات. ووصفت Vybe Together نفسها على تيك توك وموقعها الإلكتروني كمكان لتنظيم وحضور الحفلات السرية، باستخدام شعار "تمرد.. احصل على حفلتك".



يمنح المنظمين الموافقة على من يريد الحضور، ويحصل الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم على العنوان قبل ساعتين من الحدث.وكانت معظم هذه التجمعات غير قانونية بموجب قيود الوباء الأمريكية الحالية، مما قد يفسر سبب مطالبة التطبيق منك بتقديم ملف تعريف للموافقة قبل السماح لك بالدخول.



وكشف أحد مؤسسي التطبيق المشاركين، إن التطبيق لديه آلاف من المستخدمين، وهناك آلاف من المتقدمين الإضافيين طلبوا الوصول إليه منذ أن بدأ التطبيق في وضع مقاطع فيديو على TikTok.



ويتضمن التطبيق إرسال اسم انستجرام الخاص بك وتحميل صورك وأنت تحتفل بالخدمة، للتأكد من أنك لست شخصًا كان على وشك الإفصاح عن الأحداث.وكانت أقرت صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Vybe Together التي تمت إزالتها الآن بسبب خطر الوباء، إن التطبيق مصمم للترويج لـ "التجمعات الصغيرة" بدلاً من "الحفلات الكبيرة".



ولكن لا يزال بإمكان التجمعات الصغيرة من الأشخاص من أسر مختلفة نشر فيروس كورونا، مما يخلق سلاسل من العدوى تمتد إلى ما هو أبعد من الحدث الأصلي، مما يعرض الأشخاص الذين لم يحضروا الحفلة للخطر.

ومن جانبه كشف تيك توك، إن الحساب على تلك المنصة كان لديه 139 متابعًا فقط عند إزالته، حيث إن الحساب لا يوجد منذ وقت طويل ولا يكن ذات شهرة كبيرة.