واشنطن - العرب اليوم
هناك اشخاص يفضلن إخفاء صورتهم الشخصة عبر "واتسآب" عن بعض الأشخاص، ويسعون للبحث عن طريقة لذلك، لذا نوضح كيف يتم ذلك.
فتح تطبيق "الاتصال" على هاتفك
ابحث في جهة الاتصال التي تريد إخفاء صورتك الشخصية عنها
احذف جهة الاتصال من هاتفك
قم بتغيير إعدادات خصوصية واتس آب
عن طريق فتح التطبيق
اضغط على النقطة الثلاثية من أعلى الزاوية اليمني
حدد "الإعدادات" وانتقل إلى الخيار "الحساب"
توجه إلى إعدادات "الخصوصية"
اضغط على الخيار "صورة الملف الشخصي"
حدد الخيار "جهة الاتصال الخاصة بي"
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