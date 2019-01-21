‎هناك اشخاص يفضلن إخفاء صورتهم الشخصة عبر "واتسآب" عن بعض الأشخاص، ويسعون للبحث عن طريقة لذلك، لذا نوضح كيف يتم ذلك.

‎فتح تطبيق "الاتصال" على هاتفك

‎ابحث في جهة الاتصال التي تريد إخفاء صورتك الشخصية عنها

‎احذف جهة الاتصال من هاتفك

‎قم بتغيير إعدادات خصوصية واتس آب

‎عن طريق فتح التطبيق

‎اضغط على النقطة الثلاثية من أعلى الزاوية اليمني

‎حدد "الإعدادات" وانتقل إلى الخيار "الحساب"

‎توجه إلى إعدادات "الخصوصية"

‎اضغط على الخيار "صورة الملف الشخصي"

‎حدد الخيار "جهة الاتصال الخاصة بي"