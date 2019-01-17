حصل تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" التابع لموقع "فيس بوك" على العديد من المميزات منذ بداية 2019، والتى غيرت من شكل وطريقة التراسل عبر التطبيق بشكل كبير، وفيما يلي ىنرصد أبرزها كما يلي:

جاءت الميزة الأولى: بإضافة خيار "الرد الخاص" على الدردشة الجماعية على واتس آب، ولتفعيل تلك الميزة، يمكن للمستخدم الضغط الطويل على الرسالة التى يرغب فى الرد عليها فى الدردشة الجماعية على واتس آب، ثم يضغط على خيار المزيد، ومنه يضغط على خيار "الرد على الخاص".

أما الميزة الثانية: فتتيح إمكانية استخدام "اللمس الثلاثى الأبعاد" لمعاينة حالة جهة الاتصال عبر واتس آب.

والميزة الثالثة: تمكن المستخدم من إضافة ملصقات عند تعديل صورة أو مقطع فيديو عن طريق النقر على رمز المبتسم فى علامة تبويب "الحالة" على واتس آب.

وطرح "واتس آب" ميزة رابعة لنظام تشغيل "أندرويد"، تتضمن إمكانية تحسين الأمان الخاص بمستخدمى التطبيق عن طريق إمكانية استخدام بصمات الأصابع أو الأوجه من أجل حماية رسائلهم الخاصة من المتطفلين والهاكرز، وأوضحت أن التحديث الجديد سيأتى فى إصدار واتس آب V2.19.3، عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وسيكون على المستخدم أن يفتح إعدادات "واتس آب"، من ثم يذهب إلى خيار "الخصوصية"، ثم ينتقل إلى أسفل حتى يصل إلى قسم "التحقق من صحة المعلومات"، سيجد متوفرا خيار "بصمات الأصابع".

كما تعمل واتس آب تعمل أيضا على تحويل عملة مشفرة إلى نظام الدردشة الخاص بها وهى الميزة الخامسة، والتى قال عنها المتحدث باسم "فيس بوك" انه سيتم التكشف عن تلك التقنية الجديدة فى أقرب وقت ممكن.