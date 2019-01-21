فيس بوك يطرح ميزة جديدة للتواصل مع الحكومات

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن ميزة جديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة، تعرف بـ Community Actions، وهدفها إدارة المناقشات حول المجتمع المحلي والتواصل مع الحكومات.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، فتعتبر هذه الميزة هي الأحدث التي تطرحها الشبكة للمستخدمين في الولايات المتحدة، وقد تم اختبارها بالفعل في عدة مناطق قبل أن يتم دفعها للمستخدمين رسمياً اليوم.

وتعمل ميزة Community Actions على دعم تطوير المجتمع المحلي والوصول بالآراء والمقترحات للجهات المختصة والمسئولين، حيث يمكن للمستخدمين البدء في إدارة مناقشات حول الإجراءات التي يحتاج المجتمع المحلى لتنفيذها، كما تتيح الميزة إضافة التعليقات والصور أو تفاصيل جديدة حول عنوان محدد.

كذلك فمن المقرر أن تتيح ميزة Community Action إرسال تنبيهات لجهة حكومية محددة أو شخص ليتم إشعاره للمناقشات القائمة حول أحد مشاكل المجتمع المحلي على سبيل المثال، لكن في الوقت الحالي لا تزال ميزة Community Action محدودة بمستخدمي فيس بوك في الولايات المتحدة، حيث تترقب الشركة في الوقت الحالي التطور الذي ستصل إليه الميزة الجديدة، والانتشار الذي ستحققه بين المستخدمين.