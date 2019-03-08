تويتر يتيح لمستخدميه الإبلاغ عن التغريدات التى تعرض معلومات شخصية عنهم

طرحت منصة التغريدات "تويتر" خيارات جديدة لمستخدميه للإبلاغ عن المحتوى المشبوه والمخالف على الشبكة، والذى يتعلق بنشر معلوماتهم الشخصية على النظام الأساسى، حيث أتاحت المنصة طريقة سهلة وجديدة للمستخدمين للتبليغ عن التغريدات التى تحتوى معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف، البريد الإلكترونى، عنوان السكن، أو أرقام الهوية وغيرها من المحتوى المشابه.