اتهام فيس بوك بتسريب بيانات صحية حساسة للمستخدمين

اتهم فيس بوك بالفشل فى حماية البيانات الصحية الحساسة الخاصة بمستخدميه، و قدمت ضده شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لتسريب البيانات الصحية للمرضى.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتم ملاحظة هذه المشكلة لأول مرة فى شهر يوليو، عندما اكتشف أعضاء مجموعة نسوية مدى سهولة تنزيل أسماء وعناوين البريد الإلكترونى الخاصة بهم بكل سهولة، إما يدويًا أو من خلال إضافة عبر متصح كروم، وفى ذلك الوقت زعم فيس بوك أنه قد أدخل بعض التغييرات لمنع مثل هذه الممارسات.

ومع ذلك، فإن الشكوى تسلط الضوء على مدى سهولة مشاركة المعلومات الصحية الحساسة والشخصية، مما يعد انتهاكًا للقانون، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة فى الخصوصية فى فيس بوك، وجاء فى الشكوى:" تجاهل فيس بوك طلباتنا لإصلاح المشكلات التى حددناها، وينكر علناً وجود أى مشكلة".