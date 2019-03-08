فيس بوك يحذف أكثر من 130حساباً بريطانياً لنشر معلومات مضللة

حذف موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أكثر من 130 حسابا فى بريطانيا بعدما تم إثبات أنها تابعة لمجموعات تعمل على نشر المعلومات المضللة، والتى يشتبه فى أنها تتعلق بالسياسة.