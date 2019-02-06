يدرس موقع فيسبوك إمكانية تقديم نسخة خالية من الإعلانات للشبكة الاجتماعية.ووفقًا لما جاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، يدفع المستخدمين رسوم اشتراك في المقابل. وكانت الشركة درست تقديم مثل هذه الخدمة من قبل، حسبما ذكرت بلومبرغ، لكن ثقة المستخدمين فيها قد انخفض بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي نتج عنها تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم.

وأجرت فيسبوك أبحاثا حول السوق لتحديد ما إذا كان إصدار الشبكة الاجتماعية الخالي من الإعلانات أمر يستحق الطرح، لكن على ما يبدو ليس هناك ما يضمن استمراره.