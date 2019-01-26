أطلقت شركة جوجل تحديث جديد للوحة المفاتيح التابعة لها Gboard، إذ حصل تطبيق لوحة المفاتيح على تصميم جديد ورموز تعبيرية أخرى من على منصة أندرويد.



ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فقد أصبحت لوحة المفاتيح أصغر، كما حصلت واجهة البحث على تحديث جديد، حيث احتوى شريط الاقتراحات الآن على زوايا دائرية معتمدًا على تصميم ماتيريال ديزاين الجديد.

وفيما يتعلق بصور الـGIF فأصبح الشريط الخاص بها أصغر، مع وجود عمليات بحث مجاروة له مع واجهة قابلة للتمرير عموديًا، كما تم إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، حيث يمكن الآن التمرير لأعلى ولأسفل للوصول إلى الرموز فى القائمة الجديدة، وهناك أيضًا فئات فى الجزء العلوى لأنواع مختلفة من الرموز.

ويجب ملاحظة أن هذا التحديث من جهة الخادم، لذلك فقد يحتاج المستخدمين بعض الوقت حتى يحصلوا على التحديث.