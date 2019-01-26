وفرت كوريا الجنوبية خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية (واي فاي) لمواطنيها في الاستراحات الصغيرة على الطرق السريعة في عموم البلاد، في محاولة منها للحد من فواتير الهاتف للناس.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل وهيئة الطرق السريعة الكورية أنه تم إنشاء مناطق "واي فاي" مجانية في 248 من الاستراحات للسائقين الذين يصيبهم النعاس ومحطات التوقف المؤقتة، ما يمنح السائقين حرية الوصول إلى الإنترنت المجاني.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن هذه الخدمة المجانية جاءت بعد أن وقعت الوكالات الحكومية المعنية اتفاقية ذات صلة مع شركات الهواتف المحمولة الثلاث في البلاد العام الماضي، مشيرة إلى أن خدمة "واي فاي" المجان متاحة حتى الآن في الاستراحات على الطرق السريعة الكبرى ومحطات الحافلات العامة في العاصمة سول وضواحيها.