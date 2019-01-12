تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد mate 20 pro
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تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد "Mate 20 Pro"

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العرب اليوم - تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد "Mate 20 Pro"

هاتف هواوي الجديد "Mate 20 Pro"
القاهرة - العرب اليوم

نعمد إلى تغيير عاداتنا وأنماط معيشتنا مع تقدم الوقت، حيث عرف الناس في الماضي قصصًا عن أجدادهم من خلال الحكايا التي سمعوها من أقاربهم أو قاموا بقرائتها في مكان ما، وكان الناس في ذلك الزمن أمام خيارين، إما أنهم شاهدوا الأحداث والمناسبات بالعين المجردة أو أنها فاتتهم بكل بساطة، لكن إذا ما قفزنا إلى هذا اليوم والزمان وتخطينا عقودًا وقرونًا من السنين، فإننا نلاحظ أن طرق سرد القصص قد تغيرت.

وعلى الرغم من أننا لا نزال نحافظ على ألبومات الصور ونقرأ مذكرات أجدادنا أو حتى أباءنا، فقد أصبحنا نعتمد بشدة على المحتوى الرقمي من الفيديوهات والصور والنصوص، وخاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في شعبية منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت مسألة مشاركة الفيديوهات والصور والتقاط جميع اللحظات من أكثرها حيوية وإشراقا إلى أكثرها مللً أمرًا ضروريًا.

ويفهم مصنعو الهواتف الذكية أمثال هواوي حاجات ومتطلبات المستخدمين من امتلاك هواتف مزودة بأحدث الكاميرات القادرة على التقاط صور واسعة وعريضة وصور قريبة لأجسام صغيرة، بحيث يعتبر 

وتتألف مصفوفة الكاميرا ماتريكس في هاتف Huawei Mate 20 Pro من ثلاث عدسات بدقة 40 ميجابيكسل و 20 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، مما يزود المستخدمين بحرية التصوير لالتقاط صور واسعة، إلى جانب التصوير من زوايا لم تكن ممكنة في الماضي القريب.

تدمج كاميرا لايكا الثلاثية بدقة 40 ميجابيكسل عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 20 ميجابيكسل لتصوير مشاهد فسيحة وواسعة، ويخلق هذا المنظور الواسع شعورًا بالرحابة مع تأثير ثلاثي الأبعاد، ويسهل التقاط صور بزاوية واسعة للغاية، ويمكن للمستخدمين استغلال خدمة التبعيد لالتقاط صور لمناظر طبيعية جميلة أو صور بوتريه أو صور جماعية.

تتميز عدسة التصوير الواسع للغاية في هاتف Huawei Mate 20 Pro بفتحة عدسة واسعة تسمح للمستخدمين بالتركيز على الكائنات القريبة من العدسة دون الحاجة إلى أي عمل إضافي من قبل المحرك، وفي نمط تصوير السوبر ماكرو، يسمح هاتف Huawei Mate 20 Pro للمستخدمين بالتقاط صور لأجسام تبعد فقط 2.5 سم عن العدسة، ويتجاوز ذلك قدرة العين البشرية المجردة، مما يسمح للمستخدمين التمتع بتجربة تصوير فوتوغرافي استثنائية عبر هاتف ذكي.

توفر قدرات التصوير الفوتوغرافي ذو التعرض الطويل إمكانية خلق صور أكثر حدة وإشراق، والتي بدورها تكون مثالية لالتقاط النجوم المتألقة في السماء والمسارات الخفيفة والشلالات، وذلك حتى في غياب ظروف الإضاءة المحيطة، حيث يسهل التعرض الطويل والحساسية الخفيفة المرتفعة للمستخدمين مسألة التقاط صور ذات جودة عالية تستوعب أدق التفاصيل وأكثرها تعقيدًا.

كما تسمح قدرات الحوسبة المدعومة من معالج Kirin 980 مع معالج الوحدة العصبية المزدوج فضلًا عن وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo الهاتف الذكي من فصل الأجسام الأخرى والبيئة المحيطة في فيديو خلال الوقت الفعلي وتركيز الضوء على جسم معين، ومن خلال التعلم من عدد هائل من الصور التي تبرز الأجسام البشرية، تصبح ميزة AI Color قادرة على تعقب الأجسام الحية عبر إطارات الفيديو وفصلها بشكل تام عن الخلفية المحيطة خلال الوقت الفعلي، قبل أن تفرغ الخلفية من الألوان، وبالمقارنة بمزايا مشابهة في السوق، فإن هاتف Huawei Mate 20 Pro يقدم سرعة أفضل ودقة أعلى في عزل الالون، وبفضل وحدة المعالجة العصبية المزدوجة، تتعرف AI Color على العديد من الأجسام وتفصلها عن الخلفية بنفس الوقت.

يدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro التقاط الفيديوهات بدقة 2560×1080 بيكسل بمعدل واسع للغاية 21:9 بالمقارنة مع التناسب التقليدي 16:9، ويجعل المعدل 21:9 الفيديوهات تبدو أكثر سينمائية، فيما تضيف عدسة لايكا ذات زاوية التصوير الواسع للغاية و HDR المدعوم بالذكاء الاصطناعي الرحابة إلى مقاطع الفيديو وتحسن من جودة الصور بشكل هائل.

من المزايا الأخرى المثيرة للاهتمام التي يتميز بها هاتف Huawei Mate 20 Pro هي سبوت لايت ريل Spotlight Reel، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق المعرض، وهي تقوم بمسح مكتبة الفيديوهات بحثًا عن موضوع معين يختاره المستخدم قبل أن تخلق مونتاج لذلك الشخص أو الموضوع، بحيث أنها قادرة على جمع العديد من مقاطع الفيديو وحذف مقاطع الفيديو غير المرغوب بها بنفس الوقت، وكل ما على المستخدم فعله هو اختيار الأجسام أو الأشخاص التي يرغب بإظهارها وتسليط الضوء عليها.

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تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد mate 20 pro تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد mate 20 pro



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تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد mate 20 pro تعرف على قدرات التصوير في هاتف هواوي الجديد mate 20 pro



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