سامسونج لديها مساعد شخصي خاص بها وهو Bixby وهو منافس للمساعد الأقوى حالياً Google Assistant وعلى الرغم من تواجد منافسة بين سامسونج وجوجل في هذا المجال إلا أن العملاقة الكورية تريد أن تتعاون مع عملاقة البحث في تحسين Bixby.
قال Kim Hyun-suk رئيس قسم الإلكترونيات في سامسونج خلال مؤتمر صحفي تم عقدة في حدث IFA 2018 أن سامسونج رائدة في مجال تصنيع الأجهزة وهذه النقطة تستطيع أن تستفيد منها لكي تتفاوض مع جوجل أحد القادة في مجال الذكاء الإصطناعي لتحسين الذكاء الإصطناعي في Bixby.
وأضاف أن سامسونج تمتلك Bixby ولكن هناك طرق للتعاون بين الشركتين فعلى سبيل المثال مساعد Bixby يقود إلى خدمات جوجل بجانب أن سامسونج تعتمد على محرك بحث جوجل في المساعد لتقديم النتائج إلى المستخدمين ومع إنتشار أجهزة سامسونج في جميع أنحاء العالم مع وجود Bixby عليها سيكون لها الأمر فائدة لجوجل ونستطيع أن نستفيد من هذا الأمر لكي نتفاوض مع جوجل للتعاون في تحسين الذكاء الإصطناعي في منتجاتنا.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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