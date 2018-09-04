سامسونج لديها مساعد شخصي خاص بها وهو Bixby وهو منافس للمساعد الأقوى حالياً Google Assistant وعلى الرغم من تواجد منافسة بين سامسونج وجوجل في هذا المجال إلا أن العملاقة الكورية تريد أن تتعاون مع عملاقة البحث في تحسين Bixby.

قال Kim Hyun-suk رئيس قسم الإلكترونيات في سامسونج خلال مؤتمر صحفي تم عقدة في حدث IFA 2018 أن سامسونج رائدة في مجال تصنيع الأجهزة وهذه النقطة تستطيع أن تستفيد منها لكي تتفاوض مع جوجل أحد القادة في مجال الذكاء الإصطناعي لتحسين الذكاء الإصطناعي في Bixby.

وأضاف أن سامسونج تمتلك Bixby ولكن هناك طرق للتعاون بين الشركتين فعلى سبيل المثال مساعد Bixby يقود إلى خدمات جوجل بجانب أن سامسونج تعتمد على محرك بحث جوجل في المساعد لتقديم النتائج إلى المستخدمين ومع إنتشار أجهزة سامسونج في جميع أنحاء العالم مع وجود Bixby عليها سيكون لها الأمر فائدة لجوجل ونستطيع أن نستفيد من هذا الأمر لكي نتفاوض مع جوجل للتعاون في تحسين الذكاء الإصطناعي في منتجاتنا.