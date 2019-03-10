رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة pubg

روت الفنانة نهال عنبر، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، موقفا طريفا بسبب لعبة بابجي.

وقالت "عنبر"،: «في ماليزيا كان فيه ست فضلت تدور على زوجها لمدة شهر وكان مختفي ومفيش حد عرف يوصل له، وفي الآخر لقوه بيلعب "بابجي"».

وأشارت: «كان مختفي علشان كان عايز يلعب "بابجي"، في هدوء، وطفش من زوجته علشان يقعد شهر يلعب بابجي، والرجل اعترف»، متابعة: «الست اعترفت إن اللعبة بتدمر الأسرة والمفروض إن فيه حاجات كتيرة مهمة المفروض الإنسان يعملها بيأجلها علشان يلعب بابجي».