تطبيق ذكي يساعد كبار السن في التغلب على الوحدة‎

طور فريق من العلماء البريطانيين تطبيقا ذكيا يساعد كبار السن على استخدام الوسائل التقنية لمحاربة الوحدة، ومنها تطبيق أطلق عليه اسم "جوين بابا"، والذي يسهل عليهم الاتصال بالشباب في مقتبل العمر أو دعوتهم لزيارتهم بشكل مشابه لتطبيقات طلب شراء الطعام أو تطبيقات استدعاء وسائل الانتقال.

وقالت "مارلين سومكين"- التي تبلغ من العمر 87 عاما: "أستطيع عبر هذا التطبيق الاتصال بالشباب ومعرفة نشاطاتهم وما يدرسون حاليًا، وما يعد خدمة كبيرة بالنسبة لي".

ويدفع المسؤولون عن التطبيق عشرة دولارات في الساعة للشباب الجامعيين الراغبين في مساعدة كبار السن في التسوق أو في الأعمال المنزلية أو الترفيه، بينما يدفع المسن أو عائلته 17 دولارًا للمسؤولين عن التطبيق، مقابل الخدمات التي يوفرها، وأجرت شركة هيومانا للتأمين تجربة للتطبيق في منطقة تامبا بالقرب من فلوريدا والتي توفر عشر ساعات في الأسبوع للمسن للاستفادة من خدمات التطبيق.

ويحاول تطبيق "جوين بابا" استخدام التقنية لمحاربة الوحدة التي تؤثر بشكل كبير على حياة كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يقدر عددهم بعشرات الملايين، وتعد خدمة الاتصال البشري التي يقدمها التطبيق أمرًا مهمًا للبعض، وقالت سومكين للصحيفة إن هذا التطبيق هو وسيلة الاتصال الوحيدة لديها، إلى جانب البرنامج الرياضي نصف الشهري المخصص للمسنين.