وفرت شركة أبل فى تحديث iOS 12 ميزة خاصة بسماعات AirPods والتى تعرف بـLive Listen، إلا أن تقرير جديد على شبكة الإنترنت كشف عن إمكانية استخدام هذه الميزة فى التجسس على الأشخاص فى محيط مستخدم الأيفون.

ووفقا لما نشره موقع pocketnow الأمريكى، فتدعم هواتف الأيفون المستخدمين غالباً بميزة تسجيل الملاحظات الصوتية، حيث قدم التحديث الأخير لمنصة iOS ميزة Live Listen التى كشفت عن إمكانية تجسس مستخدم الأيفون على محيطه، وذلك عبر الاستماع إلى الميكرفون الخاص بمن فى المحيط عبر البلوتوث من خلال سماعة AirPods.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة Live Listen عبر مركز التحكم فى الإعدادات من خلال تبويب Hearing، حيث تشير التوقعات إلى أن أبل وفرت الميزة الجديدة لأغراض برمجية من أجل مساعدة ضعاف السمع، إلا أنها قد تستخدم من البعض فى أغراض أخرى، أيضاً لا يمكن التأكيد ما إذا كانت هذه الميزة تدعم تسجيل الاتصالات.