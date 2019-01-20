شركة فوكسكون الصينية تستغنى عن 50 ألف عامل

استغنت شركة فوكسكون عن حوالى 50 ألف عامل متعاقد معها منذ أكتوبر الماضى، وهو رقم كبير، إذ أن هذا الرقم ليس معتادًا مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، قال مصدر رفض ذكر اسمه على دراية بالأمر، إن هؤلاء العمال الذين تم فصلهم من مصنع فى تشنغتشو بمقاطعة خنان فى الصين، المسؤولة عن الجزء الأكبر من إنتاج ايفون، حيث قد يكون من المنطقى أن التخفيضات هى استجابة مباشرة لتقليص إنتاج شركة أبل.

وعادة يتم تجديد عقود العمال على أساس شهرى من أغسطس حتى منتصف يناير، إلا أن الأمر غير العادى هو أن فوكسكون قد طلبت من العديد من هؤلاء العمال المغادرة قبل نهاية العام، وبحسب ما ورد، فإن شركة Pegatron، ثانى أكبر شركة تجميع فى شركة أبل، قد خفضت قوتها العاملة فى وقت سابق.