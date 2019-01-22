طرح تطبيق "تويتر" تصميم جديد يقدم العديد من المزايا على أجهزة الكمبيوتر، وعرض على مستخدمى سطح المكتب خيار تجربة شكل تويتر الجديد، وهذا الشكل لا يضم زر تعديل التغريدات، الذي يعد أحد أكثر الطلبات شيوعًا لدى العديد من مستخدمى التطبيق.

ولتجربة إصدار سطح المكتب المحدّث من الموقع، على المستخدم الضغط فقط فوق الصورة الموجودة في أعلى اليمين، ثم الضغط على "جرِّب استخدام Twitter الجديد".

أول شيء ستلاحظه هو أن تغييرًا بصريًا بسيطًا، إذ تم نقل شريط المؤشرات من اليسار إلى اليمين بالإضافة إلى خيار جديد للإشارات المرجعية bookmarks، ولحفظ تغريدة لقرائتها في وقت لاحق، ما عليك سوى الضغط على رمز القائمة الصغير في الجزء السفلي الأيسر، وسيتم منحك خيار الإشارة المرجعية.

وكان العديد من مستخدمي موقع تويتر يستخدمون زر "الإعجاب" لحفظ التغريدات التي تنال إعجابهم، لكن الرئيس التنفيذي جاك دورسي قال مؤخرًا إن الشبكة الاجتماعية كانت تخطط لإزالة هذا الأمر في محاولة لتحسين جودة النقاش.