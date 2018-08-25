اكتشاف حسابات إيرانية مضللة على منصة تواصل أمريكية شهيرة منذ شهور

كشف تقرير لشبكة NBC News الأمريكية أن عددا من المشرفين على المحتوى بموقع ريديت الأمريكى لاحظوا وجود بعض الحسابات الإيرانية، وأرسلوا الكثير من التقارير إلى إدارة الموقع، والتى فضلت تجاهلها ولم تتخذ أى موقف حيالها.
فبعد ملاحظة نشر بعض مستخدمى "ريديت" محتوى سياسيًا مثيرًا للانقسام من بعض المواقع الإخبارية الغامضة، بدأ أحد المشرفين وهو أليكس براون، وآخرون التحقيق، ومن خلال النظر فى بيانات تحديد المواقع وتتبع عناوين IP، تمكنت المجموعة من تحديد أن المواقع الإلكترونية كانت مرتبطة بإيران وكانت جزءًا من جهد الدعاية.
وقال براون لشبكة إن بى سى نيوز: "حاولت الذهاب إلى المدراء، وأخبرتهم عن هذا قبل ثمانية أيام، فما وجدته كان بمثابة أمثلة صعبة عن الأخبار المزيفة، مع دليل واضح يشير إلى الحكومة الإيرانية".
ووفقًا للوثائق التى شاهدتها NBC News حاولت المجموعة إبلاغ موظفى Reddit أكثر من عشرين مرة، وكانت محاولتهم الأولى فى يوليو 2017، وكانت آخر المحاولات خلال الأسبوع الماضى.
وقال كل من براون وجوش راسل، اللذان عملا مع براون ويهتمان بحملات تضليل، إن الجهد مماثل للحملات الروسية التى تهدف إلى زرع الفتنة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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