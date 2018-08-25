اكتشاف حسابات إيرانية مضللة على منصة تواصل أمريكية شهيرة منذ شهور



كشف تقرير لشبكة NBC News الأمريكية أن عددا من المشرفين على المحتوى بموقع ريديت الأمريكى لاحظوا وجود بعض الحسابات الإيرانية، وأرسلوا الكثير من التقارير إلى إدارة الموقع، والتى فضلت تجاهلها ولم تتخذ أى موقف حيالها.

فبعد ملاحظة نشر بعض مستخدمى "ريديت" محتوى سياسيًا مثيرًا للانقسام من بعض المواقع الإخبارية الغامضة، بدأ أحد المشرفين وهو أليكس براون، وآخرون التحقيق، ومن خلال النظر فى بيانات تحديد المواقع وتتبع عناوين IP، تمكنت المجموعة من تحديد أن المواقع الإلكترونية كانت مرتبطة بإيران وكانت جزءًا من جهد الدعاية.

وقال براون لشبكة إن بى سى نيوز: "حاولت الذهاب إلى المدراء، وأخبرتهم عن هذا قبل ثمانية أيام، فما وجدته كان بمثابة أمثلة صعبة عن الأخبار المزيفة، مع دليل واضح يشير إلى الحكومة الإيرانية".

ووفقًا للوثائق التى شاهدتها NBC News حاولت المجموعة إبلاغ موظفى Reddit أكثر من عشرين مرة، وكانت محاولتهم الأولى فى يوليو 2017، وكانت آخر المحاولات خلال الأسبوع الماضى.

وقال كل من براون وجوش راسل، اللذان عملا مع براون ويهتمان بحملات تضليل، إن الجهد مماثل للحملات الروسية التى تهدف إلى زرع الفتنة السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.